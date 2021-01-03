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У Криму аномально тепло: зафіксовано температурний рекорд

Київ • УНН

 • 17438 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Згідно з даними кримського Гідрометцентру, у тимчасово окупованому Росією Сімферополі середньодобова температура повітря в першу добу 2021 року виявилась вищою за середню багаторічну на 11,1 градус. Про це з посиланням на повідомлення Гідрометцентру інформує "Крим.Реалії", передає УНН.

У Криму аномально тепло: зафіксовано температурний рекорд

"1 січня і вночі 2 січня 2021 року пройшли дощі (0,0-3 мм). Вдень у східних районах спостерігався туман. Вітер південно-західний 4-14 м/с. Температура повітря вдень +12...+18 °, в горах +7...+10°; вночі +1...+9°, в Білогірську - 1°, на Ай-Петрі 0°. Середня добова температура повітря 1 січня в Сімферополі склала 11,3°, що на 11,1° вище середньої багаторічної", - повідомили в метеослужбі.

У відомстві також зазначили, що найвища температура повітря (+14,7°) 2 січня в Сімферополі за період спостережень з 1916 по 2019 роки відзначалася в 1953 році, найнижча (-18,3°С) в 1942 році.

Нагадаємо, в окупованому Криму критичний дефіцит прісної води через посуху і припинення водопостачання з материкової України. Окупаційна влада вдається до різних методів для забезпечення "потреб" на території окупованого півострова.

Як повідомляв УНН, раніше туфовий майданчик і схили гори Базар-Оба в урочищі Кизил-Коба майже повністю пересохли. Лише в деяких місцях на замшілих валунах злегка сочиться вода. Це все, що зараз собою являє мальовничий в повноводні пори року водоспад Су-Учхан.

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