В Кремле заявили, что самолет США над Черным морем мог собирать данные о войсках РФ в Крыму

"В настоящий момент в Черном море не проводятся какие-то глобальные учения. Для чего у наших границ нужен якобы противолодочный самолет? А если все это совместить с движением американского ракетного фрегата в сторону Одессы, значит, евроатлантические союзники хотят получить разведданные о российской группировке в Крыму с воды и с воздуха", — сказал парламентарий.

Напомним, российский истребитель Су-30 в воздушном пространстве над Черным морем совершил перехват самолета США P-8 Poseidon.