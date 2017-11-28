В Кремле заявили, что самолет США над Черным морем мог собирать данные о войсках РФ в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Американский самолет, перехваченный российским истребителем над Черным морем, мог собирать разведданные о российской группировке войск в Крыму, заявил РИА Новости во вторник депутат Государственной думы ФС РФ Дмитрий Белик, передает УНН.
"В настоящий момент в Черном море не проводятся какие-то глобальные учения. Для чего у наших границ нужен якобы противолодочный самолет? А если все это совместить с движением американского ракетного фрегата в сторону Одессы, значит, евроатлантические союзники хотят получить разведданные о российской группировке в Крыму с воды и с воздуха", — сказал парламентарий.
Напомним, российский истребитель Су-30 в воздушном пространстве над Черным морем совершил перехват самолета США P-8 Poseidon.