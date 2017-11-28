У Кремлі заявили, що літак США над Чорним морем міг збирати дані про війська РФ в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Американський літак, перехоплений російським винищувачем над Чорним морем, міг збирати розвіддані про російську угруповання військ в Криму, заявив РІА Новини у вівторок депутат Державної думи ФС РФ Дмитро Бєлік, передає УНН.
"На даний момент в Чорному морі не проводяться якісь глобальні навчання. Для чого біля наших кордонів потрібен нібито протичовновий літак? А якщо все це поєднати з рухом американського ракетного фрегата в сторону Одеси, значить, євроатлантичні союзники хочуть отримати розвіддані про російські угруповання в Криму з води і з повітря", - сказав російський політик.
Нагадаємо, російський винищувач Су-30 в повітряному просторі над Чорним морем здійснив перехоплення літака США P-8 Poseidon.