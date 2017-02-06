В Кремле заявили об отсутствии конфликта между Украиной и РФ

"Между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт", - сказал Д.Песков, комментируя заявление Белого дома, что Д.Трамп в ходе телефонных переговоров с П.Порошенко обсудил "ряд вопросов, в том числе, относительно продолжающегося в течение долгого времени конфликта Украины с Россией".

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил в ходе беседы с президентом Украины Петром Порошенко, что готов помочь Украине, России и другим сторонам в установлении мира на украинской границе.