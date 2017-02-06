У Кремлі заявили про відсутність конфлікту між Україною та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що між Україною та Росією немає конфлікту, а Донбас - це виключно внутрішньоукраїнський конфлікт, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Між Україною і Росією немає конфлікту. Донбас - це виключно внутрішньоукраїнський конфлікт", - сказав Д.Пєсков, коментуючи заяву Білого дому, що Д.Трамп в ході телефонних переговорів з П.Порошенком обговорив "ряд питань, в тому числі, що триває протягом довгого часу конфлікт України з Росією".
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив у ході розмови з президентом України Петром Порошенком, що готовий допомогти Україні, Росії та інших сторонами у встановленні миру на українському кордоні.