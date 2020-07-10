В Кремле резко отреагировали на слова Резникова о "Минске": требуют от Зеленского подтвердить или опровергнуть

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова вице-премьера Украины, заместителя главы украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова о необходимости пересмотра минских соглашений, или это будет означать отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу. Об этом заявил в пятницу заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя высказывания Резникова о том, что минские соглашения нуждаются в модернизации, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и „нормандского“ форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года”, — сказал Козак.

Касаясь действий Москвы в данной ситуации, Козак сказал, что она будет “ждать официальных заявлений и предложений Украины”.

Как сообщал УНН, Резников в статье для американского исследовательского центра по вопросам международной политики Atlantic Council утверждает, что Минские соглашения, подписанные более пяти лет назад, больше не отражают реалий на востоке Украины и требуют модификации.

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