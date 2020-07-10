У Кремлі різко відреагували на слова Резнікова про "Мінськ": вимагають від Зеленського підтвердити або спростувати
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Офіційний Київ на вищому рівні повинен підтвердити або спростувати слова віце-прем'єра України, заступника голови української делегації в контактній групі Олексія Резнікова про необхідність перегляду мінських угод, або це буде означати відмову України від всіх домовленостей і від переговорів по Донбасу. Про це заявив в п'ятницю заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, коментуючи висловлювання Резнікова про те, що мінські угоди потребують модернізації, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Якщо найближчим часом ця заява буде підтверджена, чи не буде спростована тепер уже прем'єр-міністром або президентом України, то це дійсно означає вихід України з мінських угод, а отже, і з мінського і "нормандського" форматів переговорів по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Це ще й означає, що президент України повинен буде дезавуювати свій підпис піврічної давнини під підсумковим комюніке паризького саміту 9 грудня 2019 року", - сказав Козак.
Торкаючись дій Москви в даній ситуації, Козак сказав, що вона буде "чекати офіційних заяв і пропозицій України".
Як повідомляв УНН, Резніков у статті для американського дослідницького центру з питань міжнародної політики Atlantic Council стверджує, що Мінські угоди, підписані понад п'ять років тому, більше не відображають реалій на сході України і вимагають модифікації.