У Кремлі різко відреагували на слова Резнікова про "Мінськ": вимагають від Зеленського підтвердити або спростувати

"Якщо найближчим часом ця заява буде підтверджена, чи не буде спростована тепер уже прем'єр-міністром або президентом України, то це дійсно означає вихід України з мінських угод, а отже, і з мінського і "нормандського" форматів переговорів по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Це ще й означає, що президент України повинен буде дезавуювати свій підпис піврічної давнини під підсумковим комюніке паризького саміту 9 грудня 2019 року", - сказав Козак.

Торкаючись дій Москви в даній ситуації, Козак сказав, що вона буде "чекати офіційних заяв і пропозицій України".

Як повідомляв УНН, Резніков у статті для американського дослідницького центру з питань міжнародної політики Atlantic Council стверджує, що Мінські угоди, підписані понад п'ять років тому, більше не відображають реалій на сході України і вимагають модифікації.