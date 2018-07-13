В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Кремле рассмотрят просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Конечно, это будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать", - сообщил Песков.
Песков не стал комментировать возможность помилования человека по ходатайству его родственников, так как это "не в его компетенции".
"Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, он не входит в мою компетенцию", - заявил он.
"Такие случаи в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, мать украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.
Как сообщал УНН, опубликовано первое за два года видео из колонии с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Видео было записано на 18-й день его голодовки.