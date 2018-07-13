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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46752 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104714 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126461 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133860 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170027 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141367 просмотра

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В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына

В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В Кремле рассмотрят просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, это будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать", - сообщил Песков.

Песков не стал комментировать возможность помилования человека по ходатайству его родственников, так как это "не в его компетенции".

"Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, он не входит в мою компетенцию", - заявил он.

"Такие случаи в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, мать украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.

Как сообщал УНН, опубликовано первое за два года видео из колонии с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Видео было записано на 18-й день его голодовки.

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