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У Кремлі пообіцяли розглянути прохання матері Сенцова про помилування сина

У Кремлі пообіцяли розглянути прохання матері Сенцова про помилування сина

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Кремлі розглянуть прохання матері українського режисера Олега Сенцова про його помилування. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Звичайно, це буде розглянуто, але термінів я не можу назвати", - повідомив Пєсков.

Пєсков не став коментувати можливість помилування людини за клопотанням його родичів, так як це "не в його компетенції".

"Це питання лежить у юридичній площині, не можу вам на нього відповісти, воно не входить в мою компетенцію", - заявив він.

"Такі випадки в законі не прописані, там конкретно вказано, що має статися, щоб була ініційована процедура помилування ", - зазначив прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.

Як повідомляв УНН, опубліковано перше за два роки відео з колонії з українським політв'язням Олегом Сенцовим. Відео було записано на 18-й день його голодування.

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