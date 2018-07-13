У Кремлі пообіцяли розглянути прохання матері Сенцова про помилування сина

"Звичайно, це буде розглянуто, але термінів я не можу назвати", - повідомив Пєсков.



Пєсков не став коментувати можливість помилування людини за клопотанням його родичів, так як це "не в його компетенції".



"Це питання лежить у юридичній площині, не можу вам на нього відповісти, воно не входить в мою компетенцію", - заявив він.



"Такі випадки в законі не прописані, там конкретно вказано, що має статися, щоб була ініційована процедура помилування ", - зазначив прес-секретар президента РФ.



Нагадаємо, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.



Як повідомляв УНН, опубліковано перше за два роки відео з колонії з українським політв'язням Олегом Сенцовим. Відео було записано на 18-й день його голодування.



