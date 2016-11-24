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В Кремле не стали комментировать задержание "украинского шпиона" в Крыму

Киев • УНН

 • 8463 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать случай, связанный с задержанием бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В Кремле не стали комментировать задержание "украинского шпиона" в Крыму

"Это, скорее, вопрос для наших специальных служб", - отметил он.

При этом Д.Песков отметил, что деятельность Украины, которую он назвал "провокационной" и "деструктивной", "встречает решительное противодействие по линии наших специальных служб, которые делают то, что им положено делать".

Бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса Леонид Пархоменко был задержан Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе.

По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет заключения.

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