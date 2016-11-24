В Кремле не стали комментировать задержание "украинского шпиона" в Крыму

"Это, скорее, вопрос для наших специальных служб", - отметил он.

При этом Д.Песков отметил, что деятельность Украины, которую он назвал "провокационной" и "деструктивной", "встречает решительное противодействие по линии наших специальных служб, которые делают то, что им положено делать".

Бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса Леонид Пархоменко был задержан Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе.

По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет заключения.