В Кремле не стали комментировать задержание "украинского шпиона" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать случай, связанный с задержанием бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Это, скорее, вопрос для наших специальных служб", - отметил он.
При этом Д.Песков отметил, что деятельность Украины, которую он назвал "провокационной" и "деструктивной", "встречает решительное противодействие по линии наших специальных служб, которые делают то, что им положено делать".
Бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса Леонид Пархоменко был задержан Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе.
По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет заключения.