У Кремлі не стали коментувати затримання "українського шпигуна" в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати випадок, пов'язаний із затриманням колишнього офіцера Чорноморського флоту Леоніда Пархоменка, підозрюваного в шпигунстві на користь України, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Це, швидше, питання для наших спеціальних служб", - зазначив він.
При цьому Д.Пєсков зазначив, що діяльність України, яку він назвав "провокаційною" і "деструктивною", "зустрічає рішучу протидію з лінії наших спеціальних служб, які роблять те, що їм належить робити".
Колишній військовослужбовець штабу Чорноморського флоту капітан 2 рангу запасу Леонід Пархоменко затриманий Федеральною службою безпеки РФ в Севастополі.
За статтею про державну зраду йому загрожує до 20 років ув'язнення.