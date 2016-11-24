У Кремлі не стали коментувати затримання "українського шпигуна" в Криму

"Це, швидше, питання для наших спеціальних служб", - зазначив він.

При цьому Д.Пєсков зазначив, що діяльність України, яку він назвав "провокаційною" і "деструктивною", "зустрічає рішучу протидію з лінії наших спеціальних служб, які роблять те, що їм належить робити".

Колишній військовослужбовець штабу Чорноморського флоту капітан 2 рангу запасу Леонід Пархоменко затриманий Федеральною службою безпеки РФ в Севастополі.

За статтею про державну зраду йому загрожує до 20 років ув'язнення.