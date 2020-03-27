В Кременчуге первый случай коронавируса - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Первый положительный экспресс-тест на COVID-19 сегодня был зарегистрирован в Кременчуге. Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает УНН.
"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала", - сказал мэр.
По его словам, в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия и устанавливается круг лиц, с которыми контактировала женщина.
"Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс лабораторию в Киеве. Предварительно образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве", - добавил мэр.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 марта на коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки - 62 человека.