У Кременчуці перший випадок коронавірусу - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Перший позитивний експрес-тест на COVID-19 сьогодні було зареєстровано у Кременчуці. Про це у Facebook повідомив мер Кременчуці Віталій Малецький, передає УНН.
“На жаль, маємо перший позитивний експрес-тест у Кременчуці на COVID-19. Жінка, 75 років, з попереднім діагнозом пневмонія, за останній час за кордон не виїжджала”, — сказав мер.
З його слів, наразі проводяться усі необхідні заходи та встановлюється коло осіб, з якими контактувала жінка.
“Для підтвердження діагнозу направляємо зразки аналізів в референс лабораторію в Києві. Попередньо зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуці експрес-тестами інших виробників. Проте остаточні результати будуть відомі тільки після аналізу ПЛР в Києві”, — додав міський голова.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 березня на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу — 62 особи.