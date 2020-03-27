У Кременчуці перший випадок коронавірусу - мер

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Перший позитивний експрес-тест на COVID-19 сьогодні було зареєстровано у Кременчуці. Про це у Facebook повідомив мер Кременчуці Віталій Малецький, передає УНН.

“На жаль, маємо перший позитивний експрес-тест у Кременчуці на COVID-19. Жінка, 75 років, з попереднім діагнозом пневмонія, за останній час за кордон не виїжджала”, — сказав мер.

З його слів, наразі проводяться усі необхідні заходи та встановлюється коло осіб, з якими контактувала жінка.

“Для підтвердження діагнозу направляємо зразки аналізів в референс лабораторію в Києві. Попередньо зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуці експрес-тестами інших виробників. Проте остаточні результати будуть відомі тільки після аналізу ПЛР в Києві”, — додав міський голова.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 березня на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу — 62 особи. 

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