В Кременчуге пенсионерка попала в реанимацию после нападения грабителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Жестокое разбойное нападение на пенсионерку было совершено в Кременчуге Полтавской области. Пострадавшая находится в реанимации. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Неизвестные проникли в дом к женщине 1953 года рождения и жестоко избили ее. Злоумышленники били женщину металлической трубой. Женщина потеряла сознание, после чего грабители забрали все ценности и деньги, которые им удалось найти в доме. Ориентировочно им удалось забрать около тысячи долларов.
Потерпевшую в бессознательном состоянии нашла ее сестра. Она и обратилась в полицию. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение.
По данному факту начато расследование по ст. 187 Криминального кодекса Украины – разбойное нападение.
Напомним, неизвестные совершили разбойное нападение ради "монет деда".