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У Кременчуці пенсіонерка потрапила в реанімацію після нападу грабіжників

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Жорстокий розбійний напад на пенсіонерку було скоєно в Кременчуці Полтавської області. Постраждала перебуває в реанімації. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

Невідомі проникли в будинок до жінки 1953 року народження і жорстоко побили її. Зловмисники били жінку металевою трубою. Жінка втратила свідомість, після чого грабіжники забрали всі цінності і гроші, які їм вдалося знайти в будинку. Орієнтовно їм вдалося забрати близько тисячі доларів.

Потерпілу в несвідомому стані знайшла її сестра. Вона і звернулася в поліцію. Постраждалу госпіталізували в реанімаційне відділення.

За даним фактом розпочато розслідування за ст. 187 Кримінального кодексу України - розбійний напад.

Нагадаємо, невідомі скоїли розбійний напад заради "монет діда".

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