У Кременчуці пенсіонерка потрапила в реанімацію після нападу грабіжників

Невідомі проникли в будинок до жінки 1953 року народження і жорстоко побили її. Зловмисники били жінку металевою трубою. Жінка втратила свідомість, після чого грабіжники забрали всі цінності і гроші, які їм вдалося знайти в будинку. Орієнтовно їм вдалося забрати близько тисячі доларів.



Потерпілу в несвідомому стані знайшла її сестра. Вона і звернулася в поліцію. Постраждалу госпіталізували в реанімаційне відділення.



За даним фактом розпочато розслідування за ст. 187 Кримінального кодексу України - розбійний напад.



Нагадаємо, невідомі скоїли розбійний напад заради "монет діда".