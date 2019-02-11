У Кременчуці пенсіонерка потрапила в реанімацію після нападу грабіжників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Жорстокий розбійний напад на пенсіонерку було скоєно в Кременчуці Полтавської області. Постраждала перебуває в реанімації. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Невідомі проникли в будинок до жінки 1953 року народження і жорстоко побили її. Зловмисники били жінку металевою трубою. Жінка втратила свідомість, після чого грабіжники забрали всі цінності і гроші, які їм вдалося знайти в будинку. Орієнтовно їм вдалося забрати близько тисячі доларів.
Потерпілу в несвідомому стані знайшла її сестра. Вона і звернулася в поліцію. Постраждалу госпіталізували в реанімаційне відділення.
За даним фактом розпочато розслідування за ст. 187 Кримінального кодексу України - розбійний напад.
Нагадаємо, невідомі скоїли розбійний напад заради "монет діда".