В Кременчуге неизвестные убили бездомного

Тело мужчины, 1970 года рождения, нашли в сугробе возле гаражного кооператива "Автолюбитель". На теле мужчины нашли рану на губе и три раны в затылочной части головы.



Следствием установлено, что мужчина не имел постоянного места проживания. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Уголовное производство открыто по ст. 115 Криминального кодекса Украины – умышленное убийство.



Как сообщал УНН, в Запорожской области зарубили мужчину.



Как сообщал УНН, в Херсонской области ревнивец пытался зарубить соперника ледорубом.