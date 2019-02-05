В Кременчуге неизвестные убили бездомного
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Кременчуге был найден труп бездомного со следами травм на теле. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тело мужчины, 1970 года рождения, нашли в сугробе возле гаражного кооператива "Автолюбитель". На теле мужчины нашли рану на губе и три раны в затылочной части головы.
Следствием установлено, что мужчина не имел постоянного места проживания. Обстоятельства смерти устанавливаются.
Уголовное производство открыто по ст. 115 Криминального кодекса Украины – умышленное убийство.
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