У Кременчуці невідомі вбили безпритульного
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Кременчуці знайшли труп бездомного зі слідами травм на тілі. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Тіло чоловіка, 1970 року народження, знайшли в заметі біля гаражного кооперативу "Автолюбитель". На тілі чоловіка знайшли рану на губі і три рани в потиличній частині голови.
Слідством встановлено, що чоловік не мав постійного місця проживання. Обставини смерті встановлюються.
Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.
Як повідомляв УНН, в Запорізькій області зарубали чоловіка.
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