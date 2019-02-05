У Кременчуці невідомі вбили безпритульного

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23 березня, 12:58 • 161646 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 297552 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Кременчуці знайшли труп бездомного зі слідами травм на тілі. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

Тіло чоловіка, 1970 року народження, знайшли в заметі біля гаражного кооперативу "Автолюбитель". На тілі чоловіка знайшли рану на губі і три рани в потиличній частині голови.

Слідством встановлено, що чоловік не мав постійного місця проживання. Обставини смерті встановлюються.
Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Як повідомляв УНН, в Запорізькій області зарубали чоловіка.

Як повідомляв УНН, в Херсонській області ревнивець намагався зарубати суперника льодорубом.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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