У Кременчуці невідомі вбили безпритульного

Тіло чоловіка, 1970 року народження, знайшли в заметі біля гаражного кооперативу "Автолюбитель". На тілі чоловіка знайшли рану на губі і три рани в потиличній частині голови.



Слідством встановлено, що чоловік не мав постійного місця проживання. Обставини смерті встановлюються.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.



Як повідомляв УНН, в Запорізькій області зарубали чоловіка.



Як повідомляв УНН, в Херсонській області ревнивець намагався зарубати суперника льодорубом.