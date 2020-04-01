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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84605 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100254 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102436 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101706 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109736 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98514 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131386 просмотра

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В каждой области определят медучреждение для беременных с COVID-19 - Минздрав

В каждой области определят медучреждение для беременных с COVID-19 - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 12674 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В каждой области Украины будет определено медицинское учреждение, в которое будут доставлять беременных с кронавирусной болезнью. Больницы будут разделены на "зеленые" и "красные", исключительно последние будут принимать больных COVID-19. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Мы дали рекомендации руководителям областных структурных подразделений в каждой области определить определенное заведение, в которое будут привозить беременных с коронавирусной болезнью для того, чтобы выделить определенные "зеленые" и "красные" зоны. То есть, будут учреждения "зеленые", в которые не должны попадать больные с коронавирусной болезнью, и будут заведения "красные", которые будут сосредоточены именно на оказании помощи больным с уоронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины предусмотрела "специальный тариф", который будет платить учреждениям здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом.

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