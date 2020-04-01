У кожній області визначать медзаклад для вагітних з COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У кожній області України буде визначено медичний заклад, у який доставлятимуть вагітних з коронавірусною хворобою. Лікарні буде розділено на "зелені" та "червоні", виключно останні прийматимуть хворих на COVID-19. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Ми дали рекомендації керівникам обласних структурних підрозділів в кожній області визначити певний заклад, у який будуть привозити вагітних з коронавірусною хворобою для того, щоб виділити певні "зелені" та "червоні" зони. Тобто, будуть заклади "зелені", у які не повинні потрапляти хворі з коронавірусною хворобою, і будуть заклади "червоні", які будуть зосереджені саме на наданні допомоги хворим з коронавірусною хворобою”, - сказав Ляшко.
Нагадаємо, Національна служба здоров’я України передбачила "спеціальний тариф", який буде сплачувати тим закладам охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на коронавірус.