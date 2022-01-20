В космосе планируют построить киностудию и спортивную арену
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Компания Space Entertainment Enterprise (SEE), которая сейчас работает над фильмом о космосе голливудского актера Тома Круза, планирует построить спортивную арену и киностудию в невесомости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Проект хотят реализовать до 2024 года.
По замыслу, киностудию и спортивную арену разместят на космическом модуле, который будет называться SEE-1. Его строительством займется компания Axiom Space, которая в январе 2022 года получила разрешение от NASA на разработку коммерческой части Международной космической станции (МКС).
В частности, модуль будет встроен в Axiom Station, где разместят другие коммерческие предприятия, например, космический туризм.
"Axiom Station — первая в мире коммерческая космическая станция, разработанная как инфраструктура, обеспечивающая разнообразную экономику на орбите. SEE-1 расширит возможности станции как платформы для глобальной базы пользователей и подчеркнет диапазон возможностей, которые предлагает новая экономика космоса", — отметил генеральный директор Axiom Space Майкл Суфредини.
Как отметили, космический модуль будет доступен для творческих людей, которые захотят создавать контент в условиях микрогравитации.
Напомним
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