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В космосе планируют построить киностудию и спортивную арену

В космосе планируют построить киностудию и спортивную арену

Киев • УНН

 • 26432 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Компания Space Entertainment Enterprise (SEE), которая сейчас работает над фильмом о космосе голливудского актера Тома Круза, планирует построить спортивную арену и киностудию в невесомости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Проект хотят реализовать до 2024 года.

По замыслу, киностудию и спортивную арену разместят на космическом модуле, который будет называться SEE-1. Его строительством займется компания Axiom Space, которая в январе 2022 года получила разрешение от NASA на разработку коммерческой части Международной космической станции (МКС).

В частности, модуль будет встроен в Axiom Station, где разместят другие коммерческие предприятия, например, космический туризм.

"Axiom Station — первая в мире коммерческая космическая станция, разработанная как инфраструктура, обеспечивающая разнообразную экономику на орбите. SEE-1 расширит возможности станции как платформы для глобальной базы пользователей и подчеркнет диапазон возможностей, которые предлагает новая экономика космоса", — отметил генеральный директор Axiom Space Майкл Суфредини.

Как отметили, космический модуль будет доступен для творческих людей, которые захотят создавать контент в условиях микрогравитации.

Напомним

В Украине на административной границе Одесской и Николаевской областей могут построить космодром.

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