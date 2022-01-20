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Шахед-136

У космосі планують побудувати кіностудію та спортивну арену

У космосі планують побудувати кіностудію та спортивну арену

Київ • УНН

 • 26458 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Компанія Space Entertainment Enterprise (SEE), яка зараз працює над фільмом про космос голлівудського актора Тома Круза, планує побудувати спортивну арену й кіностудію у невагомості. Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Проект хочуть реалізувати до 2024 року.

За задумом, кіностудію та спортивну арену розташують на космічному модулі, який називатиметься SEE-1. Його будівництвом займеться компанія Axiom Space, яка у січні 2022 року дістала від NASA дозвіл на розроблення комерційної частини Міжнародної космічної станції (МКС).

Зокрема, модуль буде вбудовано до Axiom Station, де розмістять інші комерційні підприємства, наприклад, космічний туризм.

"Axiom Station — перша у світі комерційна космічна станція, розроблена як інфраструктура, що забезпечує різноманітну економіку на орбіті. SEE-1 розширить можливості станції як платформи для глобальної бази користувачів та підкреслить діапазон можливостей, які пропонує нова економіка космосу", — зазначив генеральний директор Axiom Space Майкл Суфредіні.

Як зазначили, космічний модуль буде доступний для творчих людей, які захочуть створювати контент в умовах мікрогравітації.

Нагадаємо

В Україні на адміністративному кордоні Одеської та Миколаївської областей можуть побудувати космодром.

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