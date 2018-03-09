В Копенгагене судят изобретателя за убийство журналистки Ким Валле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Датский инженер-изобретатель Петер Мадсен, которого обвиняют в убийстве шведской журналистки Ким Валле, предстал перед судом. Судебный процесс начался в Копенгагене 8 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По версии следствия, изобретатель подверг журналистку пыткам, затем убил её, а после расчленения выбросил части тела в море в пластиковых пакетах. Мадсена обвиняют в том, что он заранее запланировал преступление. Следователи считают, что это резонансное преступление было совершено на сексуальной почве.
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Сам 47-летний Мадсен отрицает факт убийства и утверждает, что 30-летняя журналистка погибла в результате несчастного случая, произошедшего на борту его подводной лодки. По словам изобретателя, к несчастью привела ошибка во время погружения субмарины под воду. Во время следствия на частях тела журналистки не было обнаружено никаких следов ДНК Мадсен.
Между тем представитель прокуратуры сообщил, что медики согласно результатам экспертизы считают обвиняемого умным человеком “со склонностью к психопатии, отсутствием эмпатии и чувства вины”. Следователи также утверждают, что Мадсен просматривал видео со сценами насилия и убийств. Соответствующие видео обнаружили на жестком диске его компьютера. Для изобретателя требуют наказания в виде пожизненного заключения.
Как писал УНН, полиция нашла женский туловище без рук, ног и головы в Копенгагене на побережье острова Амагер. Позже подтвердилось, что найдено тело женщины в воде на юге от Копенгагена принадлежит журналистке Ким Валль.
Позже водолазы нашли голову и другие остатки шведской журналистки Ким Валль, расчлененное тело которой было обнаружено на побережье острова Амагер.