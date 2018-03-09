У Копенгагені судять винахідника за вбивство журналістки Кім Валле
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Данський інженер-винахідник Петер Мадсен, якого звинувачують у вбивстві шведської журналістки Кім Валле, постав перед судом. Судовий розгляд справи розпочався у Копенгагені 8 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За версією слідства, винахідник піддав журналістку тортурам, потім убив її, а після розчленування викинув частини її тіла в море в пластикових пакетах. Мадсена звинувачують у тому, що він заздалегідь запланував злочин. Слідчі вважають, що цей резонансний злочин було скоєно на сексуальному ґрунті.
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Сам 47-річний Мадсен заперечує факт убивства і стверджує, що 30-річна журналістка загинула внаслідок нещасного випадку, що стався на борту його підводного човна. За словами винахідника, до нещастя призвела помилка під час занурення субмарини під воду. Під час слідства на частинах тіла журналістки не було виявлено жодних слідів ДНК Мадсена.
Тим часом представник прокуратури повідомив, що медики за результатами експертизи вважають обвинуваченого розумною людиною “зі схильністю до психопатії, відсутністю емпатії і почуття провини”. Слідчі також стверджують, що Мадсен переглядав відео зі сценами насильства та вбивств. Відповідні відео виявили на жорсткому диску його комп’ютера. Для винахідника вимагають покарання у вигляді довічного ув’язнення.
Як писав УНН, поліція знайшла жіночий тулуб без рук, ніг і голови в Копенгагені на узбережжі острову Амагер. Пізніше підтвердилося, що знайдене тіло жінки в воді на півдні від Копенгагена належить журналістці Кім Валль.
Пізніше водолази знайшли голову і інші залишки шведської журналістки Кім Валль, розчленоване тіло якої було виявлено на узбережжі острова Амагер.