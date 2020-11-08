В Конотопе ранее судимый "затянул на кладбище" и изнасиловал несовершеннолетнюю
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Конотопе ранее судимый 31-летний мужчина изнасиловал на кладбище 14-летнюю девушку. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, сообщает УНН.
"ЧП произошло в Конотопе. Злоумышленник затащил 14-летнюю девушку на кладбище и изнасиловал. Сейчас полицейские уже задержали его и объявили о подозрении. О преступлении в полицию сообщила сама потерпевшая. На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления полиции области, Конотопского отдела и следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, злоумышленник увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон.
"В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий работники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель районного центра. Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - резюмировали в полиции.
По согласованию с Конотопской местной прокуратурой ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование".
По факту нападения в отношении злоумышленника открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины "Разбой". Досудебное следствие продолжается.
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