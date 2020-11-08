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У Конотопі раніше судимий "затягнув на кладовище" і згвалтував неповнолітню

У Конотопі раніше судимий "затягнув на кладовище" і згвалтував неповнолітню

Київ • УНН

 • 20796 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Конотопі раніше судимий 31-річний чоловік згвалтував на кладовищі 14-річну дівчину. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Сумській області, інформує УНН.

"Подія сталася у Конотопі. Зловмисник затягнув 14-річну дівчину до кладовища та зґвалтував. Наразі поліцейські уже затримали його та оголосили про підозру. Про злочин до поліції повідомила сама потерпіла. На місце події негайно виїхали керівництво Головного управління поліції області, Конотопського відділу та слідчо-оперативна група поліції", - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, зловмисник побачивши дівчину, яка йшла темною вулицею, наздогнав її та силою затягнув до кладовища, де і зґвалтував. Після чого втік у невідомому напрямку, прихопивши із собою її мобільний телефон.

"У ході проведення слідчо-розшукових заходів працівники поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 31-річний житель районного центру. Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - резюмували у поліції.

За погодженням із Конотопською місцевою прокуратурою йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України "Зґвалтування".

За фактом нападу відносно зловмисника відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України "Розбій". Досудове слідство триває.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Росії мати викинула з вікна двох дочок.

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