В конгрессе США проголосовали за борьбу со "скрытым влиянием" России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о политике в области разведки, который предусматривает создание комиссии по противодействию российскому политическому вмешательству во всем мире, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Поддержанный обеими партиями законопроект был принят 390 голосами "за" при 30 голосах "против".
Документ, который имеет секретное приложение, затрагивает вопросы угроз национальной безопасности, деятельности разведывательного сообщества США и надзора конгресса.
Разработанные палатой представителей и сенатом версии документа предусматривают создание новой межведомственной комиссии по противодействию попыткам России "осуществлять скрытое влияние на народы и правительства".
В законопроекте указано, что комиссии будет поручено "противодействовать активным мерам России по осуществлению скрытого воздействия, включая разоблачение ложной информации, агентов влияния, коррупции, нарушений прав человека, терроризма и убийств, совершаемых органами безопасности или политическими элитами Российской Федерации или их ставленниками".
В октябре США непосредственно обвинили Россию в хакерских атаках на американские политические сайты и аккаунты электронной почты с целью повлиять на президентские выборы. Россия назвала эти обвинения "чушью".
Ожидается, что сенат проведет голосование по законопроекту о разведке до конца года.
Помимо создания комиссии по России, законопроект предусматривает выделение средств на отражение атак и ликвидацию убежищ для террористов в Ираке, Сирии, Северной Африке и других регионах мира.
Он усиливает контрразведывательную деятельность и содержит меры по борьбе с угрозами в киберпространстве, космосе и на море.