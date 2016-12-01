У конгресі США проголосували за боротьбу зі "прихованим впливом" Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Палата представників США переважною більшістю голосів схвалила законопроект про політику в області розвідки, який передбачає створення комісії з протидії російському політичному втручанню в усьому світі, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Підтриманий обома партіями законопроект був прийнятий 390 голосами “за” при 30 голосах “проти”.
Документ, який має секретний додаток, торкається питань загроз національній безпеці, діяльності розвідувального співтовариства США і нагляду конгресу.
Розроблені палатою представників і сенатом версії документа передбачають створення нової міжвідомчої комісії з протидії спробам Росії “здійснювати прихований вплив на народи і уряди”.
У законопроекті зазначено, що комісії буде доручено “протидіяти активним заходам Росії зі здійснення прихованого впливу, включаючи викриття неправдивої інформації, агентів впливу, корупції, порушень прав людини, тероризму і вбивств, що здійснюються органами безпеки або політичними елітами Російської Федерації або їхніми ставлениками”.
У жовтні США безпосередньо звинуватили Росію в хакерських атаках на американські політичні сайти і акаунти електронної пошти з метою вплинути на президентські вибори. Росія назвала ці звинувачення “нісенітницею”.
Очікується, що сенат проведе голосування щодо законопроекту про розвідку до кінця року.
Крім створення комісії щодо Росії, законопроект передбачає виділення коштів на відбиття атак і ліквідацію притулків для терористів в Іраку, Сирії, Північній Африці та інших регіонах світу.
Він посилює контррозвідувальну діяльність та містить заходи щодо боротьби з погрозами в кіберпросторі, космосі і на морі.