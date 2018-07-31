В конгрессе США множатся инициативы по противодействию РФ

Американские законодатели пытаются понять, как они могут выйти за рамки символических упреков в связи с контактами Трампа с российским президентом и оказать влияние как внутри страны, так и за рубежом, отмечает издание.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл выступил с редким предупреждением в адрес России, заявив, что ей "лучше прекратить вмешиваться" в американские выборы. Он поручил двум комитетам сената приступить к работе над санкционным законодательством и другими мерами по сдерживанию России.

Спикер палаты представителей Пол Райан присоединился к заявлению Макконнелла о том, что Путина не будут ждать на Капитолийском холме. В то же время он не стал предлагать какие-либо законы, связанные с Россией, до ухода палаты на августовские каникулы.

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Тем не менее, последние несколько недель были одним из редких моментов эпохи Трампа, когда республиканцы и демократы совместными усилиями пытались усилить роль конгресса как противовеса администрации, пишет издание.

"Если посмотреть на действия конгресса после саммита в Хельсинки, то можно увидеть, как демократы и республиканцы объединяются и говорят "нет", – заявил сенатор-демократ Бен Кардин.

Для начала, есть двухпартийная инициатива, поддержанная республиканским сенатором Джоном Маккейном, сенатором-демократом Тимом Кейном и другими, суть которой состоит в том, чтобы "прямо запретить" президенту выходить из НАТО без одобрения сената.

Другие сенаторы обсуждают меры по предотвращению вмешательства на промежуточных выборах. Республиканский сенатор Линдси Грэм и его коллега-демократ Эми Клобушар называют защиту избирательной системы "приоритетом национальной безопасности". По словам Грэма, "чрезвычайно важно, чтобы конгресс признал угрозу нашей избирательной системе, исходящей из России, и действовал решительно".

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Кроме того, законопроект Маккейна и Кардина предусматривает обязательное одобрение конгресса в случае, если Трамп решит отменить санкции, введенные в соответствии с "законом Магнитского".

Законопроект республиканского сенатора Марко Рубио и сенатора-демократа Криса Ван Холлена пытается предостеречь Путина от дальнейшего вмешательства на выборах, устанавливая новые жесткие санкции против России, если она попытается вмешаться.

Эта мера, как отмечается, постепенно пробивается через комитет сената по банковской деятельности, но некоторые законодатели в палате представителей и сенате выражают обеспокоенность, что он расставляет сети слишком широко и может создать проблемы для стран-союзников, которые ведут бизнес с Россией.

Рубио заявляет о готовности скорректировать законопроект и учесть эту обеспокоенность, но утверждает, что его инициатива направлена на то, чтобы Россия осознала, что ей придется заплатить цену за новое вмешательство на выборах.

Законопроект, вероятно, получит поддержку подавляющего большинства, говорят законодатели от обеих партий. Но голосование по нему пока не назначено, пишет издание.