У конгресі США множаться ініціативи з протидії РФ

Американські законодавці намагаються зрозуміти, як вони можуть вийти за рамки символічних докорів у зв'язку з контактами Трампа з російським президентом і мати вплив як всередині країни, так і за кордоном, зазначає видання.

Лідер республіканської більшості в сенаті Мітч Макконнелл виступив з попередженням на адресу Росії, заявивши, що їй "краще припинити втручатися" в американські вибори. Він доручив двом комітетам сенату приступити до роботи над санкційним законодавством і іншими заходами щодо стримування Росії.

Спікер палати представників Пол Раян приєднався до заяви Макконнелла про те, що Путіна не будуть чекати на Капітолійському пагорбі. У той же час він не став пропонувати будь-які закони, пов'язані з Росією, до того, як палата піде на серпневі канікули.

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Проте, останні кілька тижнів були одним із небагатьох моментів епохи Трампа, коли республіканці і демократи спільними зусиллями намагалися посилити роль конгресу як противаги адміністрації, пише видання.

"Якщо подивитися на дії конгресу після саміту в Гельсінкі, то можна побачити, як демократи і республіканці об'єднуються і кажуть "ні", - заявив сенатор-демократ Бен Кардін.

Для початку, є двопартійна ініціатива, підтримана республіканським сенатором Джоном Маккейном, сенатором-демократом Тімом Кейном і іншими, суть якої полягає в тому, щоб "прямо заборонити" президенту виходити з НАТО без схвалення сенату.

Інші сенатори обговорюють заходи щодо запобігання втручання на проміжних виборах. Республіканський сенатор Ліндсі Грем і його колега-демократ Емі Клобушар називають захист виборчої системи "пріоритетом національної безпеки". За словами Грема, "надзвичайно важливо, щоб конгрес визнав загрозу нашій виборчій системі, яка йде із Росії, і діяв рішуче".

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Крім того, законопроект Маккейна і Кардіна передбачає обов'язкове схвалення конгресу у випадку, якщо Трамп вирішить скасувати санкції, введені відповідно до "закона Магнітського".

Законопроект республіканського сенатора Марко Рубіо і сенатора-демократа Кріса Ван Холлена намагається застерегти Путіна від подальшого втручання на виборах, встановлюючи нові жорсткі санкції проти Росії, якщо вона спробує втрутитися.

Такий захід, як зазначається, поступово пробивається через комітет сенату з банківської діяльності, але деякі законодавці в палаті представників і сенаті висловлюють стурбованість, що він "розставляє сітку" занадто широко і може створити проблеми для країн-союзників, які ведуть бізнес з Росією.

Рубіо заявляє про готовність скорегувати законопроект і врахувати цю стурбованість, але стверджує, що його ініціатива спрямована на те, щоб Росія усвідомила, що їй доведеться заплатити ціну за нове втручання на виборах.

Законопроект, ймовірно, отримає підтримку переважної більшості, кажуть законодавці від обох партій. Але голосування по ньому поки не призначено, пише видання.