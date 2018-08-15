В Конго начали тестировать новую вакцину от Эболы

По последним данным, в республике зарегистрированы 39 подтвержденных случаев заболевания, эксперты проводят лабораторные тесты в отношении еще 58 вызывающих подозрение пациентов.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Мы просим международное сообщество помочь нам добраться в труднодоступные районы. Мы также призываем участников вооруженных конфликтов сложить оружие. Этот вирус опасен абсолютно для всех".

Эпицентр заболевания - провинция Северное Киву, на востоке страны, именно там врачам оставаться небезопасно.

Вирус Эбола передается от диких животных человеку, затем люди заражают друг друга. Впервые вспышка лихорадки была зафиксирована в регионе в 1976 году.

Представители международных организаций напоминают, что в предыдущую эпидемию в Западной Африке вирус убил 11 тысяч человек. Они информируют население о симптомах лихорадки, о правилах поведения рядом с заболевшими.



Напомним, в Демократической Республике Конго в провинции Северное Киву в результате вспышки вируса Эбола погибли 33 человека.