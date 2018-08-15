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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Конго почали тестувати нову вакцину від Еболи

Київ • УНН

 • 9323 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Влада Демократичної Республіки Конго (ДРК) почала застосовувати експериментальну вакцину проти вірусу Ебола. Зелене світло на використання препарату дали в міністерстві охорони здоров'я країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews

У Конго почали тестувати нову вакцину від Еболи

За останніми даними, в республіці зареєстровано 39 підтверджених випадків захворювання, експерти проводять лабораторні тести щодо ще 58  пацієнтів.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ: "Ми просимо міжнародне співтовариство допомогти нам дістатися у важкодоступні райони. Ми також закликаємо учасників збройних конфліктів скласти зброю. Цей вірус небезпечний абсолютно для всіх".

Епіцентр захворювання - провінція Північне Ківу, на сході країни, саме там залишатися небезпечно.

Вірус Ебола передається від диких тварин людині, потім люди заражають один одного. Вперше спалах лихоманки була зафіксована в регіоні в 1976 році.

Представники міжнародних організацій нагадують, що в попередню епідемію в Західній Африці вірус убив 11 тисяч осіб. Вони інформують населення про симптоми лихоманки, про правила поведінки поряд з хворими.

Нагадаємо, в Демократичній Республіці Конго в провінції Північне Ківу в результаті спалаху вірусу Ебола загинули 33 людини.

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