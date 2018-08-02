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В Конго новая вспышка Эболы

В Конго новая вспышка Эболы

Киев  •  УНН

 • 12053 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Новые случаи заражения лихорадкой Эбола обнаружены в Демократической Республике Конго (ДРК), в провинции Северное Киву. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения ДРК, передает УНН.

Губернатор провинции Северное Киву Жюльен Палуку заявил об обнаружении болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ - ред.) в регионе. Позже информацию подтвердил глава Минздрава ДРК Оливье Илунга Каленга. По его словам, лабораторное обследование четырех образцов дало положительный результат.

Зона предыдущей вспышки, где неделю назад было объявлено об завершении эпидемии болезни, находится в более чем 2500 км от провинции Северное Киву. Каленга считает безосновательным полагать, что новые случаи заболевания связаны с предыдущими. По словам чиновника, пока рано говорить о новой эпидемии.

Как сообщают местные СМИ, в последние дни в провинции Северное Киву эпидемия геморрагической лихорадки унесла жизни свыше 20 человек. Министерство здравоохранения ДРК во вторник направило специалистов получить образцы для лабораторных анализов.

В мае нынешнего года в Экваториальной провинции на северо-западе страны произошла эпидемия БВВЭ, которая, по заявлению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ - ред.), официально завершилась 24 июля. По данным ВОЗ, в этот период всего было зарегистрировано 53 случая заболевания, 29 человек погибли. После 12 июня в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.

Как сообщал УНН, по состоянию на 20 мая от вируса Эбола в Демократической Республике Конго умерли уже 26 человек.

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