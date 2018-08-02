У Конго новий спалах Еболи

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Нові випадки зараження лихоманкою Ебола виявлені в Демократичній Республіці Конго (ДРК), в провінції Північне Ківу. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я ДРК, передає УНН.

Губернатор провінції Північне Ківу Жюльєн Палуку заявив про виявлення хвороби, викликаної вірусом Ебола (БВВЕ - ред.) В регіоні. Пізніше інформацію підтвердив глава МОЗ ДРК Олів'є Ілунга Каленга. За його словами, лабораторне обстеження чотирьох зразків дало позитивний результат.

Зона попередньої спалаху, де тиждень тому було оголошено про завершення епідемії хвороби, знаходиться в більш ніж 2500 км від провінції Північне Ківу. Каленга вважає безпідставним казати, що нові випадки захворювання пов'язані з попередніми. За словами чиновника, поки рано говорити про нову епідемії.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в останні дні в провінції Північне Ківу епідемія геморагічної лихоманки забрала життя понад 20 осіб. Міністерство охорони здоров'я ДРК у вівторок направило фахівців отримати зразки для лабораторних аналізів.

У травні нинішнього року в Екваторіальній провінції на північному заході країни сталася епідемія БВВЕ, яка, за заявою Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ - ред.), Офіційно завершилася 24 липня. За даними ВООЗ, в цей період всього було зареєстровано 53 випадки захворювання, 29 осіб загинули. Після 12 червня в країні не було зафіксовано жодного нового випадку зараження.

Як повідомляв УНН, станом на 20 травня від вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго померли вже 26 осіб.

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