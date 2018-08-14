В Комиссии по ценным бумагам рассказали, как украинцам не бедствовать на пенсии

“Второй уровень пенсионной системы — это когда человек обязательно отчисляет часть своей зарплаты в институты накопления — в фонд, который в течение длительного времени эти накопления аккумулирует. То есть раз в месяц человек в течение всей своей трудовой жизни платит эти взносы. Таким образом, чем дольше эти уплаты проходят, тем больший формируется доход, а следовательно — больше инвестиционный доход и итоговый объем накопления. И чем он будет выше, при достижении человеком пенсионного возраста, тем лучше он сможет обеспечивать свою жизнь во время пенсии”, — пояснил Хромаев.

Как уточнил он, за 30 лет накоплений инвестиционный доход (начисленные на собранные деньги проценты, — ред.) составит около 50% от этой суммы.

Деньги, которые накапливаются, инвестируются в определенные финансовые инструменты. Это и облигации госзайма, и муниципальные облигации, финансирование инфраструктурных проектов и тому подобное.

“Размещением (инвестированием) этих денег будут заниматься компании по управлению активами, поскольку фонд — это только юридическое лицо, обеспечивающее учет (что кому принадлежит, какой счет, чем этот фонд владеет). То есть компания по управлению активами размещает деньги, которые принадлежат участникам фонда. Она принимает решение, несет за это полную ответственность, рассчитывает эффективность инвестиций и обеспечивает качественное управление деньгами”, — отметил глава НКЦБФР.

При этом, по его словам, работа по размещению этих денег должна быть под наблюдением государственных регуляторов, а компании, которые это делают должны иметь системы контроля.

“Сейчас же в Украине такой системы нет. Лишь иногда, люди, в случае, если имеют средства, делают личные накопления на пенсию. В результате, нынешнее трудовое поколения лишает себя определенной подушки безопасности в будущем, которая поможет им поддерживать достойный уровень жизни во время пенсии”, — обратил внимание глава НКЦБФР.

Хромаев уверяет, что солидарная система, которая действует сейчас, обречена на то, что ее объем будет сокращаться.

“На сегодня у нас минимальная пенсия 1435 грн при минимальной зарплате в 3700 грн, то есть минимальная пенсия составляет около 30% от минимальной зарплаты. При том, что минимальная зарплата будет расти, в условиях солидарной системы размер минимальной пенсии будет уменьшаться. Если сейчас это 30%, то в будущем будет — 20%. Поэтому если человек рассчитывает на солидарную систему, то он будет еще беднее, чем сейчас”, — подчеркнул он.

Принимая это во внимание, как уточнил глава регулятора, крайне важно ввести обязательное накопление определенной части той зарплаты, которую люди сейчас получают. Это стандарт для многих развитых стран, в том числе и европейских, а также развивающихся стран. Он вводится с целью поддержания определенного уровня социального благосостояния населения.

Именно для этого была разработана соответствующая Концепция, которая обеспечила бы функционирование такого накопления.

Документ предлагает, что в первый год работы системы предполагается размер уплачиваемых взносов на уровне 2% от заработной платы работника. Каждый последующий год размер взноса увеличивается на 10% темпа прироста среднегодовой номинальной заработной платы. Рост размера взноса будет происходить только при условии роста среднегодовой заработной платы, то есть роста уровня благосостояния граждан. Для физических лиц-предпринимателей вводится фиксированный размер взносов в зависимости от размера оборотов и категории, привязанный к минимальной зарплате. Украине для достижения размера взноса в 7% понадобится 6 лет, 10% — 10 лет, 15% — 17 лет.

Взносы участников второго уровня, инвестиционный доход, который будут получать участники в рамках системы, и выплаты из Накопительного фонда — не подлежат налогообложению. А налогообложение пенсионных сбережений можно ввести только после стабилизации экономики и достижения определенного уровня коэффициента замещения.

“Если сейчас те, кто работает, не начнут накапливать, а государство не начнет создавать для этого условия, то мы будем обречены на бедность еще очень много лет. Система уже формируется. Ее нужно запускать. И сейчас нужно создать и определить условия для ее запуска. Для этого необходимо не только принятие закона, но и развитие всей инфраструктуры накопления. Концепция уже есть, дискуссия уже есть, сейчас обсуждаются определенные размеры взносов. Мы готовим законопроект, который будет голосоваться в парламенте. Если его примут, то дальше будут следующие шаги”, — отметил Хромаев.

Напомним, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Украине в 2017 году составила почти 72 года.