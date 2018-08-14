В Комиссии по ценным бумагам рассказали, как украинцам не бедствовать на пенсии

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 18599 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 51111 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 33404 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 78313 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 153854 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 255277 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 194213 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 258836 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 283896 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223341 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 58241 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 64066 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 57112 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 53374 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 33173 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 23960 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 329721 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 298021 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 382666 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 535074 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 6666 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 15698 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 52986 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 258814 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 96881 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Комиссии по ценным бумагам рассказали, как украинцам не бедствовать на пенсии

Киев • УНН

 • 29511 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Достойную пенсию и уровень жизни пенсионеров позволит обеспечить внедрение второго уровня пенсионной системы — обязательного накопительного. Об этом в интервью УНН рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

В Комиссии по ценным бумагам рассказали, как украинцам не бедствовать на пенсии

“Второй уровень пенсионной системы — это когда человек обязательно отчисляет часть своей зарплаты в институты накопления — в фонд, который в течение длительного времени эти накопления аккумулирует. То есть раз в месяц человек в течение всей своей трудовой жизни платит эти взносы. Таким образом, чем дольше эти уплаты проходят, тем больший формируется доход, а следовательно — больше инвестиционный доход и итоговый объем накопления. И чем он будет выше, при достижении человеком пенсионного возраста, тем лучше он сможет обеспечивать свою жизнь во время пенсии”, — пояснил Хромаев.

Как уточнил он, за 30 лет накоплений инвестиционный доход (начисленные на собранные деньги проценты, — ред.) составит около 50% от этой суммы.

Деньги, которые накапливаются, инвестируются в определенные финансовые инструменты. Это и облигации госзайма, и муниципальные облигации, финансирование инфраструктурных проектов и тому подобное.

“Размещением (инвестированием) этих денег будут заниматься компании по управлению активами, поскольку фонд — это только юридическое лицо, обеспечивающее учет (что кому принадлежит, какой счет, чем этот фонд владеет). То есть компания по управлению активами размещает деньги, которые принадлежат участникам фонда. Она принимает решение, несет за это полную ответственность, рассчитывает эффективность инвестиций и обеспечивает качественное управление деньгами”, — отметил глава НКЦБФР.

При этом, по его словам, работа по размещению этих денег должна быть под наблюдением государственных регуляторов, а компании, которые это делают должны иметь системы контроля.

“Сейчас же в Украине такой системы нет. Лишь иногда, люди, в случае, если имеют средства, делают личные накопления на пенсию. В результате, нынешнее трудовое поколения лишает себя определенной подушки безопасности в будущем, которая поможет им поддерживать достойный уровень жизни во время пенсии”, — обратил внимание глава НКЦБФР.

Хромаев уверяет, что солидарная система, которая действует сейчас, обречена на то, что ее объем будет сокращаться.

“На сегодня у нас минимальная пенсия 1435 грн при минимальной зарплате в 3700 грн, то есть минимальная пенсия составляет около 30% от минимальной зарплаты. При том, что минимальная зарплата будет расти, в условиях солидарной системы размер минимальной пенсии будет уменьшаться. Если сейчас это 30%, то в будущем будет — 20%. Поэтому если человек рассчитывает на солидарную систему, то он будет еще беднее, чем сейчас”, — подчеркнул он.

Принимая это во внимание, как уточнил глава регулятора, крайне важно ввести обязательное накопление определенной части той зарплаты, которую люди сейчас получают. Это стандарт для многих развитых стран, в том числе и европейских, а также развивающихся стран. Он вводится с целью поддержания определенного уровня социального благосостояния населения.

Именно для этого была разработана соответствующая Концепция, которая обеспечила бы функционирование такого накопления.

Документ предлагает, что в первый год работы системы предполагается размер уплачиваемых взносов на уровне 2% от заработной платы работника. Каждый последующий год размер взноса увеличивается на 10% темпа прироста среднегодовой номинальной заработной платы. Рост размера взноса будет происходить только при условии роста среднегодовой заработной платы, то есть роста уровня благосостояния граждан. Для физических лиц-предпринимателей вводится фиксированный размер взносов в зависимости от размера оборотов и категории, привязанный к минимальной зарплате. Украине для достижения размера взноса в 7% понадобится 6 лет, 10% — 10 лет, 15% — 17 лет.

Взносы участников второго уровня, инвестиционный доход, который будут получать участники в рамках системы, и выплаты из Накопительного фонда — не подлежат налогообложению. А налогообложение пенсионных сбережений можно ввести только после стабилизации экономики и достижения определенного уровня коэффициента замещения.

“Если сейчас те, кто работает, не начнут накапливать, а государство не начнет создавать для этого условия, то мы будем обречены на бедность еще очень много лет. Система уже формируется. Ее нужно запускать. И сейчас нужно создать и определить условия для ее запуска. Для этого необходимо не только принятие закона, но и развитие всей инфраструктуры накопления. Концепция уже есть, дискуссия уже есть, сейчас обсуждаются определенные размеры взносов. Мы готовим законопроект, который будет голосоваться в парламенте. Если его примут, то дальше будут следующие шаги”, — отметил Хромаев.

Напомним, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Украине в 2017 году составила почти 72 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43