Стало відомо, скільки очікує прожити українець
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Середня очікувана тривалість життя при народженні по Україні у 2017 році склала майже 72 роки. Водночас, при досягненні людьми віку в 65 років очікування підвищуються до близько 80 років. Про це свідчать дані Держстату, передає УНН.
Зокрема, за даними статистики, середня очікувана тривалість життя при народженні по Україні складає майже 71,98 років. При цьому, очікування щодо жінок складають 76,78 років, а чоловіків — лише до 67,02 років.
Найбільш оптимістичний погляд щодо тривалості життя фіксується щодо кияни — 74,35 роки (78,36 роки — жінки, 69,96 — чоловіки). Також більш позитивними є очікування щодо жителів західних областей: Івано-Франківська — 73,78 роки, Львівська — 73,49 роки, Тернопільська — 73,58 роки та Чернівецька — 73,71 роки.
Середня очікувана тривалість життя при досягненні 15 років у 2017 році складала 57,75 років. Тобто очікується, що українці доживуть до 73 років.
Середня очікувана тривалість життя при досягненні 45 років у 2017 році складала 30,28 років. Очікується, що люди проживуть до 75 років.
При цьому, середня очікувана тривалість життя при досягненні 65 років у 2017 році складала 15,16 років. Отже розраховується, що люди житимуть щонайменше до 80 років.
Нагадаємо, уряд схвалив Стратегію державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року.