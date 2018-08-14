Стало відомо, скільки очікує прожити українець

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Середня очікувана тривалість життя при народженні по Україні у 2017 році склала майже 72 роки. Водночас, при досягненні людьми віку в 65 років очікування підвищуються до близько 80 років. Про це свідчать дані Держстату, передає УНН.