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Стало известно, сколько ожидает прожить украинец

Киев • УНН

 • 16107 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Украине в 2017 году составила почти 72 года. В то же время, при достижении людьми возраста в 65 лет ожидания повышаются до около 80 лет. Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает УНН.

Стало известно, сколько ожидает прожить украинец

В частности, по данным статистики, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Украине составляет почти 71,98 лет. При этом, ожидания в отношении женщин составляют 76,78 лет, а мужчин — только до 67,02 лет.

Наиболее оптимистичный взгляд на продолжительности жизни фиксируется по киевляне — 74,35 года (78,36 года — женщины, 69,96 — мужчины). Также более позитивными являются ожидания относительно жителей западных областей: Ивано-Франковская — 73,78 года, Львовская — 73,49 года, Тернопольская — 73,58 года и Черновицкая — 73,71 года.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при достижении 15 лет в 2017 году составляла 57,75 лет. То есть ожидается, что украинцы доживут до 73 лет.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при достижении 45 лет в 2017 году составляла 30,28 лет. Ожидается, что люди проживут до 75 лет.

При этом, средняя ожидаемая продолжительность жизни при достижении 65 лет в 2017 году составляла 15,16 лет. Итак рассчитывается, что люди будут жить как минимум до 80 лет.

Напомним, правительство одобрило Стратегию государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.

Украинские Национальные Новости

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