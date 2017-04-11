В КНДР пригрозили США последствиями "за их катастрофические действия"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На Вашингтон ляжет вся ответственность "за катастрофические последствия его действий", заявили в Пхеньяне, передает УНН со ссылкой на DW.
Пхеньян обещает принять "самые жесткие меры" в ответ на действия властей США, говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном во вторник, 11 апреля.
Также известно о переброске ударной группы ВМС США в район Корейского полуострова.
"Мы примем самые жесткие контрмеры в ответ на действия провокаторов и защитимся с помощью мощного оружия, - говорится в сообщении. - На Вашингтон ляжет вся ответственность за катастрофические последствия его возмутительных действий ".
Третьего апреля ВМС США, Южной Кореи и Японии начали совместные маневры.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно "разберутся" с ядерной угрозой со стороны КНДР , если этого не захочет сделать Китай, "имеет большое влияние на Северную Корею".
Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не исключил возможности военного конфликта с КНДР , если эта страна будет угрожать американским или южнокорейским войскам.