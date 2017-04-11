У КНДР погрозили США наслідками "за їх катастрофічні дії"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Вашингтон ляже вся відповідальність “за катастрофічні наслідки його дій”, заявили у Пхеньяні, передає УНН з посиланням на DW.
Пхеньян обіцяє прийняти “найжорсткіші заходи” у відповідь на дії влади США, йдеться в заяві МЗС КНДР, оприлюдненій у вівторок, 11 квітня.
Також відомо про перекидання ударної групи ВМС США в район Корейського півострова.
“Ми приймемо найжорсткіші контрзаходи у відповідь на дії провокаторів і захистимося за допомогою найпотужнішого зброї, — йдеться в повідомленні. — На Вашингтон ляже вся відповідальність за катастрофічні наслідки його обурливих дій”.
Третього квітня ВМС США, Південної Кореї і Японії розпочали спільні маневри.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати самостійно “розберуться” із ядерною загрозою з боку КНДР, якщо цього не захоче зробити Китай, який “має великий влив на Північну Корею”.
Раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон не виключив можливості воєнного конфлікту з КНДР, якщо ця країна загрожуватиме американським або південнокорейським військам.