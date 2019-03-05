В КГГА планируют привлечь инвесторов для создания сети bike-sharing в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В столице проведут инвестиционные конкурсы по привлечению инвесторов к созданию велосипедной сети "bike-sharing". Об этом говорится в распоряжении КГГА, передает УНН.
Часть концепции по развитию велосипедной инфраструктуры в Киеве будет реализован по заказу коммунального предприятия "Киевский центр развития городской среды". Внедрение проекта возможно в случае увязки велосипедных пунктов проката системы "bike-shаring" с существующими веломаршрутами или согласованными (утвержденными) проектными решениями трасс веломаршрутов. При обустройстве этих пунктов также будут учтены имеющуюся транспортную ситуацию, расположение объектов за пределами красных линий, государственные строительные нормы, законы Украины и другие законодательные акты.
По информации Департамента экономики и инвестиций, ориентировочные технико-экономические показатели, перечень конкретных мест для размещения локаций и другие характеристики по проекту определит КП «Киевское инвестиционное агентство» на этапе выполнения подготовительных (прединвестиционных) работ и подготовки предложений к условиям инвестиционных конкурсов.
Провести эти конкурсы поручено постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева.
Создание велосипедной сети "bike-shаring" будет способствовать улучшению экологических показателей, снижению финансовой нагрузки на городской бюджет при реконструкции дорог и магистралей, повышению туристической привлекательности столицы, а также привлечению инвестиционных ресурсов в экономику Киева.