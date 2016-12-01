В киевском онкологическом центре сломался линейный ускоритель - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киевском городском онкологическом центре сломался один из двух имеющихся линейных ускорителей. Это уже не первый подобный случай, поскольку указанное оборудование в работе уже более девяти лет. К тому же, работают эти аппараты со значительной перегрузкой. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель главного врача по медицинской части Центра Андрей Кондратенко, передает УНН.
"На сегодняшний день из двух работающих линейных ускорителей, которые у нас работают, с одним произошла техническая поломка. Такое иногда бывает, потому что все-таки аппарат на балансе уже девять лет работает ", - сказал А.Кондратенко.
Также он отметил, эти линейные ускорители работают с перегрузкой, поскольку общее количество аппаратов не достаточное.
"По тем нормативам, которые существуют на сегодняшний день, количество линейных ускорителей не достаточное, и поэтому они работают с определенной перегрузкой", - добавил А.Кондратенко.
Напомним, по словам доцента кафедры радиологии, исполнительного секретаря Ассоциации радиологов Украины Юрия Коваленко, в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены качественным и новым медицинским оборудованием.
Так, линейный ускоритель шведского производителя работает в медицинском центре "Клиника Спиженко" .
"Качество работы линейного ускорителя зависит не только от модели, но и от методов, которые реализуются на нем и опыта персонала. С 2011 года уже пролечено более тысячи пациентов. Реализовано современные методы лучевой терапии, включая метод лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT), лечение раков кожи электронами. Первые 100 пациентов в Украине, пролечены этим методом, были именно в "Клинике Спиженко", то есть он стал широкодоступным для пациентов в Украине ", - рассказал заведующий отделением медицинской физики" Клиники Спиженко " Руслан Зелинский.
Линейный ускоритель позволяет лечить практически все виды злокачественных новообразований любого размера путем точного подведения необходимой дозы до объема новообразования. Постоянный контроль качества работы линейного ускорителя гарантирует бесперебойную и качественную работу в течение всего периода эксплуатации без потери качества и точности.
Поэтому лучевая терапия играет одну из ведущих ролей в лечении пациентов с опухолями головного мозга. В частности, использование современного оборудования и методик облучения позволяет проводить лучевую терапию у максимального количества больных с первичными и метастатическими опухолями головного мозга без выраженных лучевых реакций и осложнений.