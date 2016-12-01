У київському онкологічному центрі зламався лінійний прискорювач – лікар

“На сьогоднішній день із двох працюючих лінійних прискорювачів, які у нас працюють, з одним сталася технічна поломка. Таке часом буває, тому що все-таки апарат на балансі уже дев’ять років працюють”, — сказав А.Кондратенко.

Також він зазначив, ці лінійні прискорювачі працюють з перевантаженням, оскільки загальна кількість апаратів недостатня.

“По тим нормативам, які існують на сьогоднішній день, кількість лінійних прискорювачів не достатня, і тому вони працюють з певним перевантаженням”, — додав А.Кондратенко.

Нагадаємо, за словами доцента кафедри радіології, виконавчого секретаря Асоціації радіологів України Юрія Коваленка, на відміну від держаних медичних закладів, приватні лікарні оснащені якісним та новим медичним обладнанням.

Так, лінійний прискорювач шведського виробника працює у медичному центрі “Клініка Спіженко”.

“Якість роботи лінійного прискорювача залежить не лише від його моделі, а й від методів, які реалізовуються на ньому та досвіду персоналу. З 2011 року вже проліковано більше тисячі пацієнтів. Реалізовано найсучасніші методи променевої терапії, включаючи метод променевої терапії з модуляцією інтенсивності (IMRT), лікування раків шкіри електронами. Перші 100 пацієнтів в Україні, проліковані цим методом, були саме в „Клініці Спіженко“, тобто він став широкодоступним для пацієнтів в Україні”, — розповів завідуючий відділенням медичної фізики “Клініки Спіженко” Руслан Зелінський.

Лінійний прискорювач дозволяє лікувати практично всі види злоякісних новоутворень будь-якого розміру шляхом точного підведення необхідної дози до об’єму новоутворення. Постійний контроль якості роботи лінійного прискорювача гарантує безперебійну та якісну роботу протягом всього періоду експлуатації без втрати якості та точності.

Тож променева терапія відіграє одну з провідних ролей у лікуванні пацієнтів з пухлинами головного мозку. Зокрема, використання сучасного обладнання та методик опромінення дозволяє проводити променеву терапію у максимальної кількості хворих із первинними та метастатичними пухлинами головного мозку без виражених променевих реакцій і ускладнень.