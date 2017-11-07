В киевском ботсаду нашли снаряд времен войны

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61314 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129837 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107647 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110182 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108278 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101065 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105787 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102709 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146919 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В киевском ботсаду нашли снаряд времен войны

В киевском ботсаду нашли снаряд времен войны

Киев  •  УНН

 • 9711 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На территории ботанического сада в Печерском районе столицы нашли боеприпас времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Киеве, передает УНН.

"6 ноября в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул.Тимирязевской, 1, на территории Ботанического сада, в Печерском районе, обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия пиротехники ГСЧС обнаружили артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Боеприпас изъяли и уничтожили на специальном полигоне.

Как отмечается, всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 920 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, в Киевской области работник сахарного завода во время уборки свеклы повредил лопатой снаряд времен войны и погиб от взрыва.

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