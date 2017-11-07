В киевском ботсаду нашли снаряд времен войны

"6 ноября в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул.Тимирязевской, 1, на территории Ботанического сада, в Печерском районе, обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия пиротехники ГСЧС обнаружили артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Боеприпас изъяли и уничтожили на специальном полигоне.

Как отмечается, всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 920 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, в Киевской области работник сахарного завода во время уборки свеклы повредил лопатой снаряд времен войны и погиб от взрыва.