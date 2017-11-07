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У київському ботсаду знайшли снаряд часів війни

У київському ботсаду знайшли снаряд часів війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН.  На території ботанічного саду в Печерському районі столиці знайшли боєприпас часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Києві, передає УНН.

"6 листопада до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на вул.Тимірязєвській, 1, на території Ботанічного саду, що у Печерському районі, виявлений підозрілий предмет. На місце події піротехніки ДСНС виявили артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни", - сказано у повідомленні.

Боєприпас вилучили і знищили на спеціальному полігоні.

Як зазначається, усього з початку року на території Києва вилучено та знищено 920 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Нагадаємо, на Київщині працівник цукрового заводу під час збирання буряка пошкодив лопатою снаряд часів війни і загинув від вибуху.

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