В Киевской области 30 жителей остались без жилья из-за пожара

По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что горит двухэтажный жилой дом и есть угроза распространения огня на соседние здания. Здания были полностью деревянные, что осложняло тушение огня. Поэтому спасателям пришлось привлечь дополнительные силы.

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Всего в ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники и 24 человек личного состава ГСЧС.

“По данным представителей поселкового совета в 12 квартирах проживало 30 жителей, которые в настоящее время находятся у родственников и знакомых в пгт Демидов”, — сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНН, за прошедшую неделю на пожарах погибло 35 человек.

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