У Київській області 30 мешканців залишилися без житла через пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У смт Демидів Київської області сьогодні вночі внаслідок пожежі було знищено дві будівлі. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, передає УНН.
По прибуттю на місце події рятувальники з’ясували, що горить двоповерховий житлова будинок та є загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі. Будівлі були повністю дерев’яні, що ускладнювало гасіння вогню. Тому рятувальникам довелося залучити додаткові сили.
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Загалом до ліквідації пожежі залучалося 6 одиниць техніки та 24 чоловік особового складу ДСНС.
“За даними представників селищної ради в 12 квартирах проживало 30 мешканців, які на даний час знаходяться у родичів та знайомих в смт Демидів”, — повідомили у відомстві.
Як повідомляв УНН, за минулий тиждень на пожежах загинуло 35 осіб.
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