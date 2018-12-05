В "Киевгорстрое" прокомментировали возможность отмены паевого взноса застройщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Несмотря на прямую финансовую выгоду отмены паевого взноса следует взвесить это решение в контексте социальной ответственности застройщика перед обществом. Так прокомментировал возможность отмены паевого взноса председатель правления - президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, сообщает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".
С одной стороны, строительной компании, деятельность которой направлена на получение прибыли, будет выгодно перестать платить паевые взносы.
"С другой стороны, это социальная ответственность. Наша компания заинтересована в разностороннем развитии города, появлению новых детских садов, школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. В случае отмены паевых взносов строительство инфраструктуры окажется под угрозой из-за нехватки финансирования. То есть как социально ответственный застройщик "Киевгорстрой" не поддерживает отмену долевого участия, пока не будет предусмотрено альтернативных источников поступлений в бюджет", - отметил Игорь Кушнир.
Напомним, в столице размер долевого участия составляет 2%. Вопрос отмены паевого взноса обсуждается уже давно. Однако в Верховной Раде был отозван законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению инвестиционного климата в Украине" No6540, содержащий норму о фактической ликвидации паевого взноса стройкомпаний.