В "Киевгорстрое" прокомментировали возможность отмены паевого взноса застройщиков

С одной стороны, строительной компании, деятельность которой направлена ​​на получение прибыли, будет выгодно перестать платить паевые взносы.

"С другой стороны, это социальная ответственность. Наша компания заинтересована в разностороннем развитии города, появлению новых детских садов, школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. В случае отмены паевых взносов строительство инфраструктуры окажется под угрозой из-за нехватки финансирования. То есть как социально ответственный застройщик "Киевгорстрой" не поддерживает отмену долевого участия, пока не будет предусмотрено альтернативных источников поступлений в бюджет", - отметил Игорь Кушнир.

Напомним, в столице размер долевого участия составляет 2%. Вопрос отмены паевого взноса обсуждается уже давно. Однако в Верховной Раде был отозван законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению инвестиционного климата в Украине" No6540, содержащий норму о фактической ликвидации паевого взноса стройкомпаний.