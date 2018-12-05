У "Київміськбуді" прокоментували можливість відміни пайового внеску забудовників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Попри пряму фінансову вигоду відміни пайового внеску слід зважити це рішення у контексті соціальної відповідальності забудовника перед громадою. Так прокоментував можливість скасування пайового внеску голова правління - президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір, повідомляє УНН з посиланням на "Урядовий кур’єр".
З одного боку, будівельній компанії, діяльність якої спрямовано на отримання прибутку, буде вигідно перестати платити пайові внески.
"З іншого боку, це соціальна відповідальність. Наша компанія зацікавлена у різнобічному розвитку міста, появі нових дитячих садків, шкіл, лікарень та інших об'єктів соціальної інфраструктури. У разі скасування пайових внесків будівництво інфраструктури опиниться під загрозою через брак фінансування. Тобто як соціально відповідальний забудовник "Київміськбуд" не підтримує скасування пайової участі доти, доки не буде передбачено альтернативних джерел надходжень до бюджету", - зазначив Ігор Кушнір.
Нагадаємо, у столиці розмір пайової участі становить 2%. Питання скасування пайового внеску обговорюється вже давно. Проте у Верховній Раді було відкликано законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" No6540, що містив норму про фактичну ліквідацію пайового внеску будкомпаній.