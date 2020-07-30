В Киеве появится переулок Гарета Джонса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Киевсовет сегодня принял решение о наименовании и переименовании объектов уличной сети. Также свои названия получили два сквера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Так, переименована улица Димитрова в Деснянском районе на улицу Никифора Дровняка - украинского художника-примитивиста лемковского происхождения.
Также присвоено:
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- новому переулку в Шевченковском районе - название переулок Гарета Джонса, известного журналиста, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем, что в Украине в 1932-1933 годах произошел Голодомор;
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- безымянному переулку в Дарницком районе - название переулок Якова Щоголева, выдающегося украинского поэта, представителя течения украинского романтизма в литературе, популяризатора украинского исторического прошлого и культуры на Слобожанщине;
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- безымянной площади между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе - название площадь Сергея Набоки, выдающегося украинского журналиста, правозащитника и диссидента, одного из родоначальников независимых СМИ в Киеве и Украине.
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Получили названия и зеленые зоны столицы:
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- сквер на углу улиц Зоологической и Дегтяревской в Шевченковском районе получил название "Мюнхенский" в честь 30-летия побратимских связей Мюнхена и Киева;
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- сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе - имя Муслима Магомаева в честь популярного оперного и эстрадного певца и композитора.
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Кроме этого, наименованы новосозданные улицы и переулки в Деснянском и Святошинском районах.
Ранее УНН сообщал, что, по данным соцопроса, 44% украинцев недовольны переименованием населенных пунктов и улиц.
Также напомним, что исторический триллер о Голодоморе "Гарет Джонс" вошел в основную конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля.