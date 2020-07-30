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У Києві з’явиться провулок Гарета Джонса

У Києві з’явиться провулок Гарета Джонса

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Київрада сьогодні ухвалила рішення щодо найменування та перейменування об’єктів вуличної мережі. Також свої назви отримали два сквери. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Так, перейменовано вулицю Димитрова у Деснянському районі на вулицю Никифора Дровняка – українського художника-примітивіста лемківського походження.

Також присвоєно:

  • новому провулку в Шевченківському районі – назву провулок Гарета Джонса, видатного журналіста, який вперше у західній пресі заявив під власним іменем, що в Україні у 1932-1933 роках відбувся Голодомор;

  • безіменному провулку в Дарницькому районі – назву провулок Якова Щоголева, видатного українського поета, представника течії українського романтизму в літературі, популяризатора українського історичного минулого та культури на Слобожанщині;

  • безіменній площі між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної у Дніпровському районі – назву площа Сергія Набоки, видатного українського журналіста, правозахисника та дисидента, одного з родоначальників незалежних мас-медіа в Києві та Україні.

Отримали назви і зелені зони столиці:

  • сквер на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської у Шевченківському районі отримав назву "Мюнхенський" на відзначення 30-річчя побратимських зв’язків Мюнхена і Києва;

  • сквер на перехресті вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В’ячеслава Чорновола в Шевченківському районі – ім’я Мусліма Магомаєва на честь популярного оперного і естрадного співака та композитора.

Окрім цього, найменовано новостворені вулиці та провулки в Деснянському та Святошинському районах.

Раніше УНН повідомляв, що, за даними соцопитування, 44% українців невдоволені перейменуванням населених пунктів та вулиць.

Також нагадаємо, що історичний трилер про Голодомор "Гарет Джонс" увійшов до основної конкурсної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю. 

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