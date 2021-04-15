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В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок

В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 15 апреля, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.

На правом берегу Киева частично затруднено движение Владимирским спуском, улицами Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, по проспекту Героев Сталинграда, по улицам Богатырская, Новоконстантиновская, Семена Скляренко, Вышгородская, Щусева, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов.

Пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Борщаговской, проспекте Любомира Гузара, улицах Вадима Гетьмана, Николая Голего, проспекте Валерия Лобановского.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.

Пробки заметны на Русановской набережной, улицах Братиславская, Миропольская, Генерала Жмаченко, бульваре Перова.

Дополнение

Введение жестких карантинных ограничений с 5 апреля и пропуск в общественный транспорт по спецпропускам, в том числе в метро, создал в первые дни локдауна в Киеве транспортный коллапс.

Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки. Сразу же в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов.

Украинские Национальные Новости

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